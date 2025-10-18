В центре Вены проходит масштабная демонстрация против милитаризации ЕС

ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Масштабная демонстрация против милитаризации ЕС и конфликта с Россией, а также за нейтралитет Австрии проходит в субботу в центре Вены.

Организаторы выступают против дорогостоящей программы вооружения ЕС, создания европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (Sky Shield), иностранной транспортировки вооружений через Австрию, "негласного фактического вступления Австрии в НАТО, где доминируют США".

Как сообщает телеканал OE24, из-за демонстрации частично будет перекрыта улица Рингштрассе, в связи с чем водителям рекомендовано искать пути объезда и пользоваться общественным транспортом, прежде всего метро. Число участников акции пока не сообщается, но по оценкам организаторов, может достичь нескольких тысяч.