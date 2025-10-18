https://ria.ru/20251018/vena-2049107509.html
В центре Вены проходит масштабная демонстрация против милитаризации ЕС
ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Масштабная демонстрация против милитаризации ЕС и конфликта с Россией, а также за нейтралитет Австрии проходит в субботу в центре Вены.
"Нынешний курс ЕС
на войну влечет за собой огромные расходы на вооружение, которые пойдут в ущерб укреплению мира, социальной безопасности и процветанию. Правительство Австрии
стремится в военный альянс НАТО
. Таким образом правительство действует вопреки закрепленному конституцией нейтралитету и стремлению австрийцев к миру", - заявляют организаторы акции.
Организаторы выступают против дорогостоящей программы вооружения ЕС, создания европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (Sky Shield), иностранной транспортировки вооружений через Австрию, "негласного фактического вступления Австрии в НАТО, где доминируют США".
Кроме того, инициаторы акции выступают против "создания образа врага" в лице России
, в частности против русофобии, и против антироссийских санкций.
Участники демонстрации собрались около 13.30 по местному времени (14.30 мск) на площади около Западного вокзала Вены
и пройдут маршем до парка Зигмунда Фрейда
. Как ожидается, демонстрация закончится около 16.00 по местному времени (17.00 мск).
Как сообщает телеканал OE24, из-за демонстрации частично будет перекрыта улица Рингштрассе, в связи с чем водителям рекомендовано искать пути объезда и пользоваться общественным транспортом, прежде всего метро. Число участников акции пока не сообщается, но по оценкам организаторов, может достичь нескольких тысяч.