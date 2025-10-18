Рейтинг@Mail.ru
Валерия призналась, что не питает иллюзий о победе в Grammy - РИА Новости, 18.10.2025
23:27 18.10.2025
Валерия призналась, что не питает иллюзий о победе в Grammy
Народная артистка РФ, певица Валерия (Валерия Перфилова) рассказала, что не питает иллюзий о победе в музыкальной премии Grammy, учитывая суровые реалии, но не... РИА Новости, 18.10.2025
россия, валерия (алла перфилова), grammy awards
Культура, Россия, Валерия (Алла Перфилова), Grammy Awards
Валерия призналась, что не питает иллюзий о победе в Grammy

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевица Валерия
Певица Валерия . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Народная артистка РФ, певица Валерия (Валерия Перфилова) рассказала, что не питает иллюзий о победе в музыкальной премии Grammy, учитывая суровые реалии, но не теряет надежды.
В среду певица сообщила, что ее песня "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy.
"Конечно, опять же, никаких иллюзий: песня на русском языке, в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но будем надеяться… Так что посмотрим, может, какую-то из номинаций взять и получится. Это было бы, конечно, здорово", - сказал она журналистам.
Валерия также отметила, что при создании песни "Исцелю" не было цели попасть в номинации премии.
"Мы специально ничего не делали. Я знаю, что песни наших артистов на английском языке попадали в номинации премии, но они специально писали песни на английском или на испанском языках. Мы ничего не делали специально. Это песня на русском языке. Наш музыкальный продюсер Энди отправил свои работы за этот год - и "Исцеляй" попала в лонглист", - добавила она.
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Иосиф Пригожин не верил, что песню "Исцелю" допустят на Grammy
Вчера, 21:03
 
