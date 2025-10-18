Валерия призналась, что не питает иллюзий о победе в Grammy

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Народная артистка РФ, певица Валерия (Валерия Перфилова) рассказала, что не питает иллюзий о победе в музыкальной премии Grammy, учитывая суровые реалии, но не теряет надежды.

В среду певица сообщила, что ее песня "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy.

"Конечно, опять же, никаких иллюзий: песня на русском языке, в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но будем надеяться… Так что посмотрим, может, какую-то из номинаций взять и получится. Это было бы, конечно, здорово", - сказал она журналистам.

Валерия также отметила, что при создании песни "Исцелю" не было цели попасть в номинации премии.