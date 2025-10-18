Валерия призналась, что не питает иллюзий о победе в Grammy

https://ria.ru/20251018/valerij-2049152790.html
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Народная артистка РФ, певица Валерия (Валерия Перфилова) рассказала, что не питает иллюзий о победе в музыкальной премии Grammy, учитывая суровые реалии, но не теряет надежды.
В среду певица сообщила, что ее песня "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy.
"Конечно, опять же, никаких иллюзий: песня на русском языке, в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но будем надеяться… Так что посмотрим, может, какую-то из номинаций взять и получится. Это было бы, конечно, здорово", - сказал она журналистам.
Валерия
также отметила, что при создании песни "Исцелю" не было цели попасть в номинации премии.
"Мы специально ничего не делали. Я знаю, что песни наших артистов на английском языке попадали в номинации премии, но они специально писали песни на английском или на испанском языках. Мы ничего не делали специально. Это песня на русском языке. Наш музыкальный продюсер Энди отправил свои работы за этот год - и "Исцеляй" попала в лонглист", - добавила она.