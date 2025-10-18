Рейтинг@Mail.ru
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 18.10.2025
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине. РИА Новости, 18.10.2025
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии

Орбан назвал шансы на установление мира на Украине после саммита РФ-США высокими

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
"Венгрия сегодня - та страна Европы, где есть большой шанс, что американо-российские переговоры приведут к миру. И где, возможно, могут реализоваться даже европейские точки зрения. Брюссель изолировался, но мы продолжаем переговоры", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер напомнил, что Будапешт годами последовательно отстаивал свою миролюбивую позицию, именно поэтому столицу Венгрии выбрали для проведения саммита.
В четверг лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
