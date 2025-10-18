https://ria.ru/20251018/ukraina-2049079899.html
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине. РИА Новости, 18.10.2025
