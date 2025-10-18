Фидан: Турция готова стать гарантом в урегулировании конфликта в Газе

СТАМБУЛ, 18 окт – РИА Новости. Турция готова сыграть роль гаранта в случае урегулирования палестинского конфликта по принципу двух государств, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
"До сих пор мы выполняли роль посредника, чтобы остановить эту войну... мы готовы выполнить любую задачу, которая выпадет на нашу долю, если в результате координации с минобороны и разведкой будет выработано некое соглашение, приемлемое для палестинцев. Если будет реализовано решение конфликта по принципу двух государств, то мы готовы сыграть роль гаранта", - заявил Фидан телеканалу Ülke TV.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
