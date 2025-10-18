Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Владимиру Зеленскому пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social

« "Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!" — написал он.

Американский лидер также добавил, что обе стороны объявят себя победителями. По его мнению все должна решить история.

Кроме того, политик подчеркнул, что его предстоящая с президентом России Владимиром Путиным встреча в Будапеште будет двусторонней, главы киевского режима там не будет.

Другие заявления Трампа

Есть уверенность в успехе украинского урегулирования.

События "развиваются довольно хорошо".

Нужно долгосрочное решение конфликта.

Разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы к эскалации.

Передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".

По данным портала Axios, глава Белого дома пояснил Зеленскому, что не намерен поставлять ему это оружие, по крайней мере, пока.

Ушел от ответа

После встречи с американским лидером глава киевского режима пообщался с журналистами. Сначала он заговорил с ними по-украински, после чего перешел на английский, пояснив, что забыл, что" находится в США".

Зеленский кратко и уклончиво ответил на вопросы.

« "Мы, конечно, говорили также о дальнобойных ракетах, и я не хочу делать заявлений по этому поводу. Мы решили, что не будем говорить об этом, потому что <...> США не хотят эскалации", — сказал он.

При этом, по словам главы киевского режима, он обсудил с Трампом и гарантии безопасности для Украины . Тем не менее Зеленский не стал уточнять, удалось ли сторонам достигнуть договоренностей.

Переговоры Путина и Трампа

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом . Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков , особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.

Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште . Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.