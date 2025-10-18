Рейтинг@Mail.ru
Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 18.10.2025 (обновлено: 03:32 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/tramp-2049028480.html
Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт на Украине
Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт на Украине
Владимиру Зеленскому пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:00:00+03:00
2025-10-18T03:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_09df420d26c4654f103dd9e05e44d893.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048890110.html
https://ria.ru/20251017/vybor-2048681625.html
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049017857.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6430778f63bfacde1603f2efc5b694bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп

Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«

"Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!" — написал он.

Американский лидер также добавил, что обе стороны объявят себя победителями. По его мнению все должна решить история.
Кроме того, политик подчеркнул, что его предстоящая с президентом России Владимиром Путиным встреча в Будапеште будет двусторонней, главы киевского режима там не будет.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США
Вчера, 15:21
Другие заявления Трампа
  • Есть уверенность в успехе украинского урегулирования.
  • События "развиваются довольно хорошо".
  • Нужно долгосрочное решение конфликта.
  • Разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы к эскалации.
  • Передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".

По данным портала Axios, глава Белого дома пояснил Зеленскому, что не намерен поставлять ему это оружие, по крайней мере, пока.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
Вчера, 08:00

Ушел от ответа

После встречи с американским лидером глава киевского режима пообщался с журналистами. Сначала он заговорил с ними по-украински, после чего перешел на английский, пояснив, что забыл, что" находится в США".
Зеленский кратко и уклончиво ответил на вопросы.
«
"Мы, конечно, говорили также о дальнобойных ракетах, и я не хочу делать заявлений по этому поводу. Мы решили, что не будем говорить об этом, потому что <...> США не хотят эскалации", — сказал он.
При этом, по словам главы киевского режима, он обсудил с Трампом и гарантии безопасности для Украины. Тем не менее Зеленский не стал уточнять, удалось ли сторонам достигнуть договоренностей.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме
00:36

Переговоры Путина и Трампа

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала