ХАМАС сообщило, что передаст Израилю еще два тела погибших заложников

КАИР, 18 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что еще два тела погибших израильских заложников были извлечены из-под завалов в секторе Газа, их передадут Израилю в субботу в 22.00 по местному времени (совпадает с мск).
Ранее на этой неделе ХАМАС отдало израильской стороне тела десяти погибших заложников из 28, которые удерживались на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в 22.00 по времени Газы тела двоих погибших заложников, извлеченные сегодня в секторе Газа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Военное крыло ХАМАС в среду отметило, что ему необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа. Движение в пятницу также подчеркнуло, что Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.