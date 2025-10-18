ХАМАС сообщило, что передаст Израилю еще два тела погибших заложников

КАИР, 18 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что еще два тела погибших израильских заложников были извлечены из-под завалов в секторе Газа, их передадут Израилю в субботу в 22.00 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее на этой неделе ХАМАС отдало израильской стороне тела десяти погибших заложников из 28, которые удерживались на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.

"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в 22.00 по времени Газы тела двоих погибших заложников, извлеченные сегодня в секторе Газа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

Военное крыло ХАМАС в среду отметило, что ему необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа. Движение в пятницу также подчеркнуло, что Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.