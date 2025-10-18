https://ria.ru/20251018/svo-2049077388.html
ВСУ за сутки потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 18.10.2025
ВСУ за сутки потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" уничтожила за сутки в ходе СВО более 280 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2025
2025
