Российские ученые показали область "в дыму и пламени" на Солнце

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН показала чрезвычайно богатую энергией область 4246 на Солнце, которая в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону звезды.

"Активная область 4246 в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону Солнца", - говорится в описании к видеоролику в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что оценить запасы энергии, которые выбрасываются в этой области Солнцем трудно даже примерно. С 10 октября область 4246 произвела более 100 вспышек, в том числе 25 событий уровня M (сильные).

"С 15 октября здесь начались крупные выбросы плазмы в плоскости земной орбиты, но к этому моменту активный центр уже ушёл с линии Солнце-Земля. Только первый из выбросов имел возможность задеть планету; остальные формировались уже на полностью безопасном расстоянии", - рассказали учёные.

Сейчас в центре продолжаются мощные взрывы, только за 18 октября здесь произошло пять M-вспышек. В то же время, для Земли они никаких рисков не несут, уточнили в Лаборатории.