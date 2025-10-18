https://ria.ru/20251018/solntse-2049125900.html
Российские ученые показали область "в дыму и пламени" на Солнце
Область 4246 на Солнце, которая в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону звезды
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН показала чрезвычайно богатую энергией область 4246 на Солнце, которая в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону звезды.
Оценить запасы энергии, которые выбрасываются в этой области Солнцем трудно даже примерно. С 10 октября область 4246 произвела более 100 вспышек, в том числе 25 событий уровня M (сильные).
Только первый из выбросов имел возможность задеть планету, остальные формировались уже на полностью безопасном расстоянии
Сейчас в центре продолжаются мощные взрывы, только за 18 октября здесь произошло 5 M-вспышек. Для нашей планеты они никаких рисков не несут – область появится в поле зрения Земли через 2 недели, когда, скорее всего, она будет уже "полностью разрушенной, остывшей, мёртвой".
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН показала чрезвычайно богатую энергией область 4246 на Солнце, которая в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону звезды.
"Активная область 4246 в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону Солнца", - говорится в описании к видеоролику в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что оценить запасы энергии, которые выбрасываются в этой области Солнцем трудно даже примерно. С 10 октября область 4246 произвела более 100 вспышек, в том числе 25 событий уровня M (сильные).
"С 15 октября здесь начались крупные выбросы плазмы в плоскости земной орбиты, но к этому моменту активный центр уже ушёл с линии Солнце-Земля. Только первый из выбросов имел возможность задеть планету; остальные формировались уже на полностью безопасном расстоянии", - рассказали учёные.
Сейчас в центре продолжаются мощные взрывы, только за 18 октября здесь произошло пять M-вспышек. В то же время, для Земли
они никаких рисков не несут, уточнили в Лаборатории.
Область появится в поле зрения Земли через две недели на противоположном, левом краю Солнца, но, скорее всего, к тому моменту будет уже "полностью разрушенной, остывшей, мёртвой".