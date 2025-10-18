"Пытаются сорвать саммит". На Западе забеспокоились после слов Зеленского

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Европейские страны могут помешать усилиям США и России по мирному урегулированию, об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена…" — предупредил он.
Таким образом аналитик прокомментировал пост главы киевского режима о том, что после встречи с главой Белого дома он провел разговор с руководителями нескольких европейских стран, главой Еврокомиссии и генсеком НАТО. Зеленский обсуждал с европейскими партнерами детали переговоров с Трампом.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Кроме того, телеканал заявил, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили вопросу украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.