Гросси сообщил о сроках восстановления внешнего энергоснабжения ЗАЭС

По его словам, существует общее понимание того, что текущая ситуация не выгодна никому.

"Это был сложный процесс, поскольку линии электропередачи находятся в зоне активных боевых действий, и нам сначала нужно было создать необходимые условия безопасности на месте, прежде чем приступить к ремонту", - добавил Гросси.