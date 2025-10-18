https://ria.ru/20251018/razvod-2049057895.html
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей
2025-10-18T10:35:00+03:00
общество, татьяна кузьминова, развод, дети, россия
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Суд учтет мнение ребенка о том, с кем из родителей он хочет остаться после развода, только в случае, если ему уже исполнилось 10 лет, сообщили РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Опрос ребенка в суде для выражения личного мнения допустим лишь по достижении ребенком десятилетнего возраста", - сказала она РИА Новости.
Адвокат уточнила, что если ребенок младше, но родители хотят представить суду его мнение, то можно обратиться к специалисту в сфере детско-родительских отношений и получить письменное заключение, либо же в судебной инстанции заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы по данному вопросу. "Судебная экспертиза является платной процедурой, кто о ней ходатайствует, тот ее и оплачивает", - напомнила Кузьминова
Она отметила, что в рамках экспертизы ребенка до 10 лет не опрашивают эксперты, для этого в зависимости от возраста предусмотрены разные методики: рисунки, анкетирование.
Ребенок старше 10 лет уже может выразить в суде свое мнение, с кем же из родителей хочет проживать. "При этом при самом опросе в зале суде ни один из родителей присутствовать не будет, это позволит минимизировать психологическое воздействие на ребенка при выражении мнения", - добавила адвокат.