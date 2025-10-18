Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей - РИА Новости, 18.10.2025
10:35 18.10.2025
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей - РИА Новости, 18.10.2025
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей
Суд учтет мнение ребенка о том, с кем из родителей он хочет остаться после развода, только в случае, если ему уже исполнилось 10 лет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2025
общество
татьяна кузьминова
развод
дети
россия
общество, татьяна кузьминова, развод, дети, россия
Общество, Татьяна Кузьминова, Развод, Дети, Россия
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей

Кузьминова: суд учтет, с кем хочет остаться ребенок, если ему исполнилось 10 лет

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Суд учтет мнение ребенка о том, с кем из родителей он хочет остаться после развода, только в случае, если ему уже исполнилось 10 лет, сообщили РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Опрос ребенка в суде для выражения личного мнения допустим лишь по достижении ребенком десятилетнего возраста", - сказала она РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
15 октября, 16:21
Адвокат уточнила, что если ребенок младше, но родители хотят представить суду его мнение, то можно обратиться к специалисту в сфере детско-родительских отношений и получить письменное заключение, либо же в судебной инстанции заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы по данному вопросу. "Судебная экспертиза является платной процедурой, кто о ней ходатайствует, тот ее и оплачивает", - напомнила Кузьминова.
Она отметила, что в рамках экспертизы ребенка до 10 лет не опрашивают эксперты, для этого в зависимости от возраста предусмотрены разные методики: рисунки, анкетирование.
Ребенок старше 10 лет уже может выразить в суде свое мнение, с кем же из родителей хочет проживать. "При этом при самом опросе в зале суде ни один из родителей присутствовать не будет, это позволит минимизировать психологическое воздействие на ребенка при выражении мнения", - добавила адвокат.
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка
14 августа, 02:49
 
