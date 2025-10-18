https://ria.ru/20251018/pvo-2049033514.html
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА
Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах региона, сбиты девять беспилотников, сообщает губернатор Александр... РИА Новости, 18.10.2025
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА
