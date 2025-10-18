Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 18.10.2025 (обновлено: 04:18 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/pvo-2049033514.html
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА
Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах региона, сбиты девять беспилотников, сообщает губернатор Александр... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T04:15:00+03:00
2025-10-18T04:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
острогожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
воронеж
острогожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), воронеж, острогожский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Воронеж, Острогожский район
В Воронежской области уничтожили девять БПЛА

Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах региона, сбиты девять беспилотников, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.
Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)ВоронежОстрогожский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала