Иосиф Пригожин не верил, что песню "Исцелю" допустят на Grammy
Культура
 
21:03 18.10.2025
Иосиф Пригожин не верил, что песню "Исцелю" допустят на Grammy
Иосиф Пригожин не верил, что песню "Исцелю" допустят на Grammy

Иосиф Пригожин: не верил, что песня "Исцелю" может пройти отбор на премию Grammy

Продюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии (Валерии Перфиловой) Иосиф Пригожин рассказал, что не верил в то, что песня "Исцелю" может пройти отборочный этап премии Grammy, учитывая сложившуюся в мире ситуацию.
В среду певица Валерия сообщила, что ее песня "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy. Как передавало РИА Новости, артистка представила песню публике в субботу в концертном зале "Москва".
"То, что нас допустили (пройти отборочный этап премии Grammy - ред.), учитывая все происходящее вокруг нашей страны сегодня, вокруг русского языка - я не верил в это, шансы были вообще нулевые, что нас вообще куда-то пропустят. Первый шаг мы сделали. Если второй шаг сделаем, то это будет вообще невероятным счастьем. Будем держать кулачки. В начале ноября мы будем знать, прошли ли мы еще одну ступень", - сказал Пригожин журналистам.
Продюсер уточнил, что заявку песни "Исцелю" на Grammy подал Энди Платон, который является одним из авторов композиции и членом академии.
Пригожин напомнил, что многие российские музыканты получали номинации премии Grammy, однако то, что песня на русском языке попала в лонглист, - это впервые.
"Наш близкий друг Ильдар Абдразаков, первый бас мира, получал Grammy дважды, понимаете, да? Конечно, много наших артистов пытались оказаться в номинациях и вообще пройти куда-то дальше. За последние несколько лет это было невозможно, учитывая обстановку в мире и отношение к нашему языку. Сейчас это случилось - и мы, конечно, счастливы", - добавил он.
