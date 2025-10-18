Иосиф Пригожин не верил, что песню "Исцелю" допустят на Grammy

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии (Валерии Перфиловой) Иосиф Пригожин рассказал, что не верил в то, что песня "Исцелю" может пройти отборочный этап премии Grammy, учитывая сложившуюся в мире ситуацию.

В среду певица Валерия сообщила, что ее песня "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy. Как передавало РИА Новости, артистка представила песню публике в субботу в концертном зале "Москва".

"То, что нас допустили (пройти отборочный этап премии Grammy - ред.), учитывая все происходящее вокруг нашей страны сегодня, вокруг русского языка - я не верил в это, шансы были вообще нулевые, что нас вообще куда-то пропустят. Первый шаг мы сделали. Если второй шаг сделаем, то это будет вообще невероятным счастьем. Будем держать кулачки. В начале ноября мы будем знать, прошли ли мы еще одну ступень", - сказал Пригожин журналистам.

Продюсер уточнил, что заявку песни "Исцелю" на Grammy подал Энди Платон, который является одним из авторов композиции и членом академии.

Пригожин напомнил, что многие российские музыканты получали номинации премии Grammy, однако то, что песня на русском языке попала в лонглист, - это впервые.