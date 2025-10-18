Рейтинг@Mail.ru
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/prigovor-2049097361.html
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов - РИА Новости, 18.10.2025
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
Житель Дагестана приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за финансирование международной террористической организаций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:37:00+03:00
2025-10-18T15:37:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html
россия
республика дагестан
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов

Житель Дагестана Гаджиев получил 8,5 года колонии за финансирование терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Житель Дагестана приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за финансирование международной террористической организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону признал Гаджиева М. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности) и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 8 лет и 6 месяцев. Апелляционный военный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что в январе 2019 года житель города Дагестанские Огни М. Гаджиев оказывал финансовое содействие запрещенной на территории России международной террористической организации. В частности, он перевел более 290 тысяч рублей одному из участников террористической ячейки, осознавая, что деньги будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей
24 февраля, 09:50
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанРостов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала