Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов

Следствие установило, что в январе 2019 года житель города Дагестанские Огни М. Гаджиев оказывал финансовое содействие запрещенной на территории России международной террористической организации. В частности, он перевел более 290 тысяч рублей одному из участников террористической ячейки, осознавая, что деньги будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений.