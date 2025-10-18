https://ria.ru/20251018/prigovor-2049097361.html
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов - РИА Новости, 18.10.2025
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
Житель Дагестана приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за финансирование международной террористической организаций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:37:00+03:00
2025-10-18T15:37:00+03:00
2025-10-18T15:37:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html
россия
республика дагестан
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
Житель Дагестана Гаджиев получил 8,5 года колонии за финансирование терроризма
МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Житель Дагестана приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за финансирование международной террористической организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону
признал Гаджиева М. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России
(Содействие террористической деятельности) и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 8 лет и 6 месяцев. Апелляционный военный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что в январе 2019 года житель города Дагестанские Огни М. Гаджиев оказывал финансовое содействие запрещенной на территории России международной террористической организации. В частности, он перевел более 290 тысяч рублей одному из участников террористической ячейки, осознавая, что деньги будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений.