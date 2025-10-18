https://ria.ru/20251018/pozharnye-2049104152.html
Сотни лесных пожарных вышли с акцией протеста на улицы Мадрида
в мире
испания
педро санчес
протесты
мадрид
Акция протеста лесных пожарных в Мадриде
Сотни лесных пожарных со всей Испании вышли в субботу на улицы Мадрида, требуя улучшения условий труда и усиления служб по предотвращению и ликвидации пожаров, передает корреспондент РИА Новости. В начале сентября премьер Испании Санчес заявил, что пожары этим летом стали самыми разрушительными в новейшей истории страны.
МАДРИД, 18 окт - РИА Новости. Сотни лесных пожарных со всей Испании вышли в субботу на улицы Мадрида, требуя улучшения условий труда и выполнения действующих законов о защите их прав, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна протестующих в желтых касках и рабочих куртках прошла по центру испанской столицы. Финальной точкой их шествия стал конгресс депутатов (нижняя палата парламента). Участники марша держали плакаты с надписями "Без предупреждения (пожаров - ред.) - не будет тушения" и "Соблюдайте закон". Многие из них символически имитировали тушение пожаров, раскатывая шланги и размахивая дымовыми флажками. На одном из участков марша протестующие подожгли покрышки, разведя огонь.
Представители различных профсоюзных и общественных организаций призвали власти обеспечить нормы, необходимые для укрепления служб по предотвращению и ликвидации пожаров. После тяжёлого лета, когда Испания
вновь пережила масштабные лесные пожары, участники марша потребовали признать за ними особый профессиональный статус, включить их заболевания в перечень профессиональных, а также обновить систему подготовки и аттестации специалистов.
"Мы спасаем леса, но не можем защитить самих себя от нестабильности и пренебрежения", - заявил один из участников марша, Хавьер.
В начале сентября премьер-министр Испании Педро Санчес
заявил, что пожары этим летом стали самыми разрушительными в новейшей истории страны. Так, с начала августа произошло 130 возгораний, уничтоживших 330 тысяч гектаров. По словам премьера, власти задействовали беспрецедентное количество людей и техники.