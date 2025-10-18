Сотни лесных пожарных вышли с акцией протеста на улицы Мадрида

МАДРИД, 18 окт - РИА Новости. Сотни лесных пожарных со всей Испании вышли в субботу на улицы Мадрида, требуя улучшения условий труда и выполнения действующих законов о защите их прав, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна протестующих в желтых касках и рабочих куртках прошла по центру испанской столицы. Финальной точкой их шествия стал конгресс депутатов (нижняя палата парламента). Участники марша держали плакаты с надписями "Без предупреждения (пожаров - ред.) - не будет тушения" и "Соблюдайте закон". Многие из них символически имитировали тушение пожаров, раскатывая шланги и размахивая дымовыми флажками. На одном из участков марша протестующие подожгли покрышки, разведя огонь.

Представители различных профсоюзных и общественных организаций призвали власти обеспечить нормы, необходимые для укрепления служб по предотвращению и ликвидации пожаров. После тяжёлого лета, когда Испания вновь пережила масштабные лесные пожары, участники марша потребовали признать за ними особый профессиональный статус, включить их заболевания в перечень профессиональных, а также обновить систему подготовки и аттестации специалистов.

"Мы спасаем леса, но не можем защитить самих себя от нестабильности и пренебрежения", - заявил один из участников марша, Хавьер.