В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя РИА Новости подготовку к проведению саммита РФ-США в Венгрии, заявил, что еще рано для контактов с такими государствами, как Польша, Болгария или Румыния, насчёт возможности пролета в их воздушном пространстве правительственных самолетов России.

"Ещё рано", - сказал он агентству на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today, отвечая на вопрос о том, были ли по линии МИД контакты на упомянутую тему с этими странами.