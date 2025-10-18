Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 18.10.2025 (обновлено: 10:34 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/podgotovka-2049057447.html
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии - РИА Новости, 18.10.2025
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя РИА Новости подготовку к проведению саммита РФ-США в Венгрии, заявил, что еще рано для контактов с такими... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T10:27:00+03:00
2025-10-18T10:34:00+03:00
россия
сша
венгрия
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251017/vengriya-2048826494.html
россия
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, венгрия, александр грушко
Россия, США, Венгрия, Александр Грушко
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии

Грушко: еще рано для контактов со странами Европы о пролете бортов РФ в Венгрию

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя РИА Новости подготовку к проведению саммита РФ-США в Венгрии, заявил, что еще рано для контактов с такими государствами, как Польша, Болгария или Румыния, насчёт возможности пролета в их воздушном пространстве правительственных самолетов России.
"Ещё рано", - сказал он агентству на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today, отвечая на вопрос о том, были ли по линии МИД контакты на упомянутую тему с этими странами.
Упомянутые государства НАТО отделяют Россию и Венгрию. Румыния граничит с Венгрией напрямую, Болгария - с Сербией, имеющей границу с Венгрией. Польша, а за ней Словакия находятся между Венгрией и Калининградской областью РФ, а также Белоруссией.
Вечером 16 октября президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич
17 октября, 12:05
 
РоссияСШАВенгрияАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала