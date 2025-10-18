https://ria.ru/20251018/podgotovka-2049057447.html
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии - РИА Новости, 18.10.2025
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя РИА Новости подготовку к проведению саммита РФ-США в Венгрии, заявил, что еще рано для контактов с такими... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T10:27:00+03:00
2025-10-18T10:27:00+03:00
2025-10-18T10:34:00+03:00
россия
сша
венгрия
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251017/vengriya-2048826494.html
россия
сша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, венгрия, александр грушко
Россия, США, Венгрия, Александр Грушко
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Венгрии
Грушко: еще рано для контактов со странами Европы о пролете бортов РФ в Венгрию
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя РИА Новости подготовку к проведению саммита РФ-США в Венгрии, заявил, что еще рано для контактов с такими государствами, как Польша, Болгария или Румыния, насчёт возможности пролета в их воздушном пространстве правительственных самолетов России.
"Ещё рано", - сказал он агентству на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today, отвечая на вопрос о том, были ли по линии МИД контакты на упомянутую тему с этими странами.
Упомянутые государства НАТО
отделяют Россию
и Венгрию
. Румыния
граничит с Венгрией напрямую, Болгария
- с Сербией
, имеющей границу с Венгрией. Польша
, а за ней Словакия
находятся между Венгрией и Калининградской областью
РФ, а также Белоруссией
.
Вечером 16 октября президент РФ Владимир Путин
и его американский коллега Дональд Трамп
провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.