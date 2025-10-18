https://ria.ru/20251018/peterburg-2049062590.html
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в коляске на улице
санкт-петербург
россия
Женщина, оставившая младенца в коляске на улице в Петербурге
Задержана женщина, оставившая младенца в коляске возле помойки в Петербурге, сообщает СК. Правоохранители установили, что 35-летняя мать ребенка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, оставила дочь в опасности (статья 125 УК РФ). Видео преступных действий публикуют в соцсетях. Мужчина обнаружил коляску с ребенком на улице и сообщил о произошедшем. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
