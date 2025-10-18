Рейтинг@Mail.ru
11:13 18.10.2025 (обновлено: 15:45 18.10.2025)
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в коляске на улице
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в коляске на улице
В Петербурге задержали мать, которая оставила младенца в коляске на улице, заявило управление СК России по городу. РИА Новости, 18.10.2025
Женщина, оставившая младенца в коляске на улице в Петербурге
Задержана женщина, оставившая младенца в коляске возле помойки в Петербурге, сообщает СК. Правоохранители установили, что 35-летняя мать ребенка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, оставила дочь в опасности (статья 125 УК РФ). Видео преступных действий публикуют в соцсетях. Мужчина обнаружил коляску с ребенком на улице и сообщил о произошедшем. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в коляске на улице

В Петербурге задержали бросившую ребенка в коляске на улице женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. В Петербурге задержали мать, которая оставила младенца в коляске на улице, заявило управление СК России по городу.
«
"Женщина задержана, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе.
Выяснилось, что дочь бросила 35-летняя мать, привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Мужчина обнаружил коляску 17 октября и сообщил о произошедшем.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. По факту оставления ребенка в опасности возбудили дело.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
