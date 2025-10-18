Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в коляске на улице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. В Петербурге задержали мать, которая оставила младенца в коляске на улице, заявило управление СК России по городу.

« "Женщина задержана, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе

Выяснилось, что дочь бросила 35-летняя мать, привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Мужчина обнаружил коляску 17 октября и сообщил о произошедшем.