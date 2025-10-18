Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 18.10.2025
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште даст шансы на мир на Украине, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T12:26:00+03:00
2025-10-18T12:26:00+03:00
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа

Орбан: встреча Путина и Трампа в Венгрии даст шансы на мир на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште даст шансы на мир на Украине, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

"Сегодня Венгрия - это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Слова Мерца после встречи Зеленского с Трампом вызвали изумление на Западе
Вчера, 11:21
Орбан добавил, что Брюссель изолировал себя от мирного процесса, но Венгрия готова продолжать усилия для урегулирования конфликта.

Переговоры Путина и Трампа
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом
Вчера, 08:59
 
