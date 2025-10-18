Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште даст шансы на мир на Украине, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.
"Сегодня Венгрия - это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру", — говорится в публикации.
Орбан добавил, что Брюссель изолировал себя от мирного процесса, но Венгрия готова продолжать усилия для урегулирования конфликта.
Переговоры Путина и Трампа
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.