Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште даст шансы на мир на Украине, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.



"Сегодня Венгрия - это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру", — говорится в публикации.