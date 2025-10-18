https://ria.ru/20251018/natsisty-2049090164.html
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Донбассе во время ВОВ
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Донбассе во время ВОВ - РИА Новости, 18.10.2025
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Донбассе во время ВОВ
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов во времена ВОВ – около 7800 человек захоронены на территории химзавода в Константиновке, где располагался лагерь РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:19:00+03:00
2025-10-18T14:19:00+03:00
2025-10-18T14:19:00+03:00
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Донбассе во время ВОВ
ФСБ раскрыла данные о зверствах нацистов в лагерях для пленных в Константиновке
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов во времена ВОВ – около 7800 человек захоронены на территории химзавода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
рассекретили свидетельства о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке
рассекречены акты, где задокументированы чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков против советских военнопленных и мирного населения", — говорится в сообщении.
"На территории химзавода имеется 4 большие массовые могилы, в которых похоронены по показаниям отдельных рабочих приблизительно 7800 человек", — указано в акте комиссии по проверке фактов злодеяний и зверств немецко-фашистских захватчиков над военнопленными и мирного населения от 25 сентября 1943 года.
В рассекреченных документах также приводятся показания свидетелей об особо зверских случаях расправ над военнопленными и мирными жителями.
"Были случаи, когда живых людей хоронили, т.е. бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают… Каждый день в лагере хоронили по 30-50 человек. Умерших, убитых, живых военнопленных возили хоронить в ямы-окопы в бричках беспрерывно по 5-8 человек, а иногда таскали за ноги и руки по земле к яме…, когда вынесли трупы, живых товарищей военнопленных сложили в штабель. Из груды трупов раздались слабые голоса: "Пан, не стреляйте, не хороните, ведь мы еще живые"", — говорится в показаниях свидетеля, работника химзавода Горбинова.
В ведомстве подчеркнули, что публикация этих материалов, которые являются свидетельством геноцида нацистов, призвана сохранить историческую память и предупредить любые попытки оправдать нацизм и его преступления.