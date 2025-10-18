https://ria.ru/20251018/lotereya-2049056867.html
Житель Петербурга рассказал, как сон помог ему выиграть 20 миллионов рублей
Житель Петербурга рассказал, как сон помог ему выиграть 20 миллионов рублей
Житель Петербурга рассказал, как сон помог ему выиграть 20 миллионов рублей
Житель Санкт-Петербурга Николай выиграл 20 миллионов рублей в лотерее "12 Добрых дел" - увидел накануне вещий сон
Житель Петербурга рассказал, как сон помог ему выиграть 20 миллионов рублей
Сон помог жителю Петербурга купить лотерейный билет и выиграть 20 млн рублей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай выиграл 20 миллионов рублей в лотерее "12 Добрых дел" - увидел накануне вещий сон, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, "Национальная Лотерея".
"Николай из Санкт-Петербурга
не считает себя суеверным человеком и редко обращает внимание на знаки судьбы. Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет лотереи "12 Добрых дел" и поверить в настоящее чудо, выиграв 20 миллионов рублей", - рассказали в компании.
Победитель уже знает, как распорядится суперпризом: построит дом и часть денег отдаст на благотворительность. В планах у него помочь нуждающимся детям и животным. По словам победителя, как лучше всего потратить выигрыш, он тоже увидел во сне.