В Ленинградской области полицейские нашли в сарае тротиловые шашки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Ящик с 241 тротиловой шашкой, патроны и винтовку Мосина 1913 года нашли полицейские в сарае в посёлке Ромашки Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"При осмотре сарая на участке, принадлежащем 50-летнему жителю ( Приозерского) района , сотрудниками полиции изъят деревянный ящик с тротиловыми шашками (по 0,75 г) - 241 штука; дымовая шашка - 1 штука; сигнальные выстрелы - 2 штуки; патроны калибра 12 на 7 мм - 3 штуки; патроны различных калибров - 15 штук; винтовку Мосина, 1913 года выпуска, в корродированном состоянии", - говорится в сообщении.

Согласно результатам экспертизы, общий вес тротила составляет более 18 килограммов. Остальные боеприпасы находятся на дополнительном исследовании, отмечают в ГУМВД.

При этом владелец участка рассказал, что нашел боеприпасы в лесу в 1990-х годах. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.