Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:16 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/kometa-2049102446.html
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей - РИА Новости, 18.10.2025
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей
Комета "C/2025 A6 Lemmon" 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:16:00+03:00
2025-10-18T16:16:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049102113_0:108:1024:684_1920x0_80_0_0_bb8c861d0b28a4e76ac716d624fcbd87.jpg
https://ria.ru/20251017/solntse-2049008861.html
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049102113_85:0:997:684_1920x0_80_0_0_40759a45afb87e85e36f020c506bec07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, космос - риа наука, космос
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Космос
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей

Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдёт на минимальном расстоянии от Земли

© РИА НовостиКомета C/2025 A6 Lemmon
Комета C/2025 A6 Lemmon - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости
Комета C/2025 A6 Lemmon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комета "C/2025 A6 Lemmon" 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«

"Комета C/2025 A6 Lemmon через 3 суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км... Наиболее вероятно, что комета проходит сейчас через пик светимости", - говорится в сообщении.

В целом, объект представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, так как на высокоточных инструментах представляет собой исключительно красивое зрелище, добавили ученые.
Они отметили, что небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября — первых чисел ноября.
Изображение обширной корональной дыры на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Солнце сожгло две кометы
17 октября, 22:48
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала