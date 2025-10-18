Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей

«

"Комета C/2025 A6 Lemmon через 3 суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км... Наиболее вероятно, что комета проходит сейчас через пик светимости", - говорится в сообщении.