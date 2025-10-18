https://ria.ru/20251018/kometa-2049102446.html
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей - РИА Новости, 18.10.2025
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей
Комета "C/2025 A6 Lemmon" 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:16:00+03:00
2025-10-18T16:16:00+03:00
2025-10-18T16:16:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049102113_0:108:1024:684_1920x0_80_0_0_bb8c861d0b28a4e76ac716d624fcbd87.jpg
https://ria.ru/20251017/solntse-2049008861.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049102113_85:0:997:684_1920x0_80_0_0_40759a45afb87e85e36f020c506bec07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, космос - риа наука, космос
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Космос
Ученые рассказали о комете, которая скоро пройдет рядом с Землей
Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдёт на минимальном расстоянии от Земли
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комета "C/2025 A6 Lemmon" 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"Комета C/2025 A6 Lemmon через 3 суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км... Наиболее вероятно, что комета проходит сейчас через пик светимости", - говорится в сообщении.
В целом, объект представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, так как на высокоточных инструментах представляет собой исключительно красивое зрелище, добавили ученые.
Они отметили, что небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября — первых чисел ноября.