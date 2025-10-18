Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину - РИА Новости, 18.10.2025
20:13 18.10.2025
В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину
В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину - РИА Новости, 18.10.2025
В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину
Полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину в Казани, исполнитель покушения пытался скрыться в Таджикистане, сообщает... РИА Новости, 18.10.2025
россия
казань
Происшествия, Россия, Казань, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину в Казани, исполнитель покушения пытался скрыться в Таджикистане, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
По информации местных СМИ, потерпевшей оказалась супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе муж и свекор потерпевшей - Иван и Станислав Шевыревы.
"Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения", - написала Волк в Telegram-канале.
По ее словам, выяснилось, что предполагаемый исполнитель преступления – 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан. В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
В субботу Советский районный суд Казани арестовал одного из подозреваемых по делу, Бурихона Хамидова, и продлил срок задержания супругу и свекру потерпевшей, Ивану и Станиславу Шевыревым, на 72 часа.
