В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину

КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину в Казани, исполнитель покушения пытался скрыться в Таджикистане, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

По информации местных СМИ, потерпевшей оказалась супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе муж и свекор потерпевшей - Иван и Станислав Шевыревы.

Telegram-канале. "Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения", - написала Волк

По ее словам, выяснилось, что предполагаемый исполнитель преступления – 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан. В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.