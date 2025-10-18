КПП Рафах не будет открыт до уведомления, заявили в Израиле

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта не будет открыт до дальнейшего уведомления, сообщает офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Премьер Нетаньяху распорядился, что контрольно-пропускной пункт Рафах не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, как ХАМАС выполнит свою часть работы по возвращению погибших похищенных и реализации согласованного плана", - говорится в заявлении офиса главы израильского правительства.
В мае 2024 года израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП Рафах, через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября 2025 года, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября отметил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.