Рейтинг@Mail.ru
КПП Рафах не будет открыт до уведомления, заявили в Израиле - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 18.10.2025 (обновлено: 21:51 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/izrail-2049133759.html
КПП Рафах не будет открыт до уведомления, заявили в Израиле
КПП Рафах не будет открыт до уведомления, заявили в Израиле - РИА Новости, 18.10.2025
КПП Рафах не будет открыт до уведомления, заявили в Израиле
Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта не будет открыт до дальнейшего уведомления, сообщает офис премьера Израиля Биньямина... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:45:00+03:00
2025-10-18T21:51:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41cf8873bc649828d0886f8388e657ab.jpg
https://ria.ru/20251018/dobrovoltsy-2049133560.html
https://ria.ru/20251018/gaza-2049126573.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5606ece3464dff1c63f5951a45f28e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
КПП Рафах не будет открыт до уведомления, заявили в Израиле

Правительство Израиля заявило, что КПП Рафах не будет открыт до уведомления

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль на КПП "Рафах"
Автомобиль на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль на КПП "Рафах". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта не будет открыт до дальнейшего уведомления, сообщает офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя 9 октября заявил, что КПП Рафах будет в скором времени открыт с обеих сторон. В субботу посольство Палестины в Каире объявило, что "Рафах" откроется 20 октября.
Разрушенные здания на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Турецкие добровольцы приступили к разбору завалов в секторе Газа
Вчера, 19:42
"Премьер Нетаньяху распорядился, что контрольно-пропускной пункт Рафах не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, как ХАМАС выполнит свою часть работы по возвращению погибших похищенных и реализации согласованного плана", - говорится в заявлении офиса главы израильского правительства.
В мае 2024 года израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП Рафах, через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября 2025 года, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября отметил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Поиск тел погибших израильских заложников в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В секторе Газа активно ищут тела погибших израильских заложников
Вчера, 18:44
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала