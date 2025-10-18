Рейтинг@Mail.ru
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года - РИА Новости, 18.10.2025
04:36 18.10.2025
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
2025
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ГОСТ на маркировку упаковки жидкостей для вейпов будет изменён до конца года, в нём появятся требования к размеру изображений и надписей, предупреждающих о вреде использования такой продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"Основное изменение в стандарте - будет прописан процент поверхности упаковки, который они должны занимать, чтобы это была не маленькая сноска в конце, а чтобы это бросалось в глаза, чтобы это было ярко и максимально негативно", - сказал РИА Новости Шалаев.
При этом набор устрашающих изображений, демонстрирующих вред здоровью от употребления вейпов, по его словам, возможно, будет и не такой, как на сигаретах, добавил руководитель Росстандарта.
Он напомнил, что первый ГОСТ на жидкости для электронных систем доставки никотина появился ещё в 2018 году. В 2024 году в документ были внесены важнейшие изменения, уточнены требования к упаковке и маркировке. В частности, запрещалось наносить изображение "пищевых продуктов, фруктов, ягод, напитков, лекарственных средств, растений, киногероев, анимационных персонажей, людей, животных". Тем не менее, многие производители, по словам Шалаева, умело обходят эти требования.
Инициатива об уточнении и ужесточении требований к оформлению упаковок жидкостей для вейпов поступила сначала от заксобрания Санкт-Петербурга, а потом от комитета по молодежной политике Госдумы, уточнил он.
"По аналогии с табачными изделиями… нужно не просто говорить о том, что нельзя наносить на упаковку, но нужно показывать вред, который могут нанести вейпы. До конца года изменения в действующий ГОСТ будет приняты, чтобы максимально предотвратить применение никотинсодержащей продукции, особенно среди подростков, молодежи", - отметил Шалаев.
