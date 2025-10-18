Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер отправит трех военных на юг Израиля, пишет Bild - РИА Новости, 18.10.2025
17:59 18.10.2025 (обновлено: 18:25 18.10.2025)
Бундесвер отправит трех военных на юг Израиля, пишет Bild
в мире, израиль, германия, абдель фаттах ас-сиси, бундесвер германии, хамас
В мире, Израиль, Германия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Бундесвер Германии, ХАМАС
Бундесвер отправит трех военных на юг Израиля, пишет Bild

Bild: Германия отправит трех военных в Израиль для обеспечения перемирия с ХАМАС

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) отправит трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля для обеспечения соблюдением режима прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, очистки региона от последствий войны, а также координации гуманитарной помощи, сообщил таблоид Bild со ссылкой на минобороны Германии.
"Бундесвер отправляет трёх невооруженных военнослужащих на юг Израиля... По данным министерства обороны, на следующей неделе в район операции отправятся два штабных офицера и, первоначально, бригадный генерал. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре (Civil Military Coordination Centre, CMCC) под руководством США", - сообщает издание.
Отмечается, что немецкие военнослужащие будут в форме, но без оружия. Центр всё ещё находится в процессе формирования и, как ожидается, в нём будут находиться около 200 военнослужащих из разных стран. Он расположен на юге Израиля, недалеко от сектора Газа.
"Основные задачи: контроль за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС, очистка региона от последствий войны и координация гуманитарной помощи", - передает таблоид.
Центр также будет помогать в создании Международных сил по стабилизации в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF), формирование которых предусмотрено второй фазой мирного плана президента США Дональда Трампа. Как пояснили в министерстве, это будет затрагивать такие темы как интеграция, обучение и логистика.
Целью ISF является гарантировать безопасность в секторе Газа и обеспечить разоружение боевиков ХАМАС.
По данным министерства обороны Германии, подразделение уже приступило к работе. Для участия Германии мандат бундестага не требуется, поскольку "участие в вооружённой операции" не предполагается.
План президента США Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
В миреИзраильГерманияАбдель Фаттах ас-СисиБундесвер ГерманииХАМАС
 
 
