Бундесвер отправит трех военных на юг Израиля, пишет Bild

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) отправит трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля для обеспечения соблюдением режима прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, очистки региона от последствий войны, а также координации гуманитарной помощи, сообщил таблоид Bild со ссылкой на минобороны Германии.

Бундесвер отправляет трёх невооруженных военнослужащих на юг Израиля ... По данным министерства обороны, на следующей неделе в район операции отправятся два штабных офицера и, первоначально, бригадный генерал. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре (Civil Military Coordination Centre, CMCC) под руководством США", - сообщает издание.

Отмечается, что немецкие военнослужащие будут в форме, но без оружия. Центр всё ещё находится в процессе формирования и, как ожидается, в нём будут находиться около 200 военнослужащих из разных стран. Он расположен на юге Израиля, недалеко от сектора Газа.

"Основные задачи: контроль за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС , очистка региона от последствий войны и координация гуманитарной помощи", - передает таблоид.

Центр также будет помогать в создании Международных сил по стабилизации в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF), формирование которых предусмотрено второй фазой мирного плана президента США Дональда Трампа . Как пояснили в министерстве, это будет затрагивать такие темы как интеграция, обучение и логистика.

Целью ISF является гарантировать безопасность в секторе Газа и обеспечить разоружение боевиков ХАМАС.

По данным министерства обороны Германии, подразделение уже приступило к работе. Для участия Германии мандат бундестага не требуется, поскольку "участие в вооружённой операции" не предполагается.

План президента США Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.