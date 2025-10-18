Рейтинг@Mail.ru
В секторе Газа активно ищут тела погибших израильских заложников
18:44 18.10.2025 (обновлено: 19:41 18.10.2025)
В секторе Газа активно ищут тела погибших израильских заложников
Поиск тел погибших израильских заложников активно ведется в секторе Газа, в работах участвуют бригады Международного Комитета Красного Креста, используя оборудование, полученное из Египта, передает корреспондент РИА Новости. Останки тел заложников, в гибели которых обвиняют друг друга ХАМАС и Израиль, ищут, в частности, в Хан-Юнисе в южной части сектора. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) в среду отметили, что им необходимо спецоборудование, чтобы добраться до них. Движение в пятницу подчеркнуло, что Израиль препятствует работе в этом направлении.
в мире, израиль, египет, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта
ГАЗА, 18 окт - РИА Новости. Поиск тел погибших израильских заложников активно ведется в секторе Газа, в работах участвуют бригады Международного Комитета Красного Креста, используя оборудование, полученное из Египта, передает корреспондент РИА Новости.
На этой неделе палестинское движение ХАМАС отдало израильской стороне тела десяти погибших заложников из 28, которые удерживались на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа. В субботу министерство здравоохранения сектора сообщило, что получило через Красный Крест останки еще 15 палестинцев, погибших в последние два года. Общее число тел, переданных Израилем с момента вступления в силу прекращения огня, достигло 135.
Останки тел заложников, в гибели которых обвиняют друг друга ХАМАС и Израиль, ищут, в частности, в Хан-Юнисе в южной части сектора. Для помощи в поисковых работах была ввезена техника из Египта.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) в среду отметили, что им необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа. Движение в пятницу также подчеркнуло, что Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
В миреИзраильЕгипетСШАДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
