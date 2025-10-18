https://ria.ru/20251018/egipet-2049134135.html
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы - РИА Новости, 18.10.2025
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы
Международные воинский контингент для сектора Газа, как ожидается, возглавит Египет, а Азербайджан, Индонезия и Турция также направят значительное число... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:48:00+03:00
2025-10-18T19:48:00+03:00
2025-10-18T19:48:00+03:00
в мире
египет
турция
сша
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a909755dcb63646236f8f936b5587985.jpg
https://ria.ru/20251015/smi-2048306695.html
египет
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_af98243900fb50b352a0cd1d55ef40ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, турция, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Египет, Турция, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы
Guardian: ожидают, что Египет возглавит международные миротворческие силы в Газе