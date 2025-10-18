Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы
19:48 18.10.2025
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы
в мире
египет
турция
сша
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
египет
турция
сша
В мире, Египет, Турция, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
СМИ рассказали, кто возглавит международный воинский контингент для Газы

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкПлощадь Тахрир в Каире
Площадь Тахрир в Каире. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Международные воинский контингент для сектора Газа, как ожидается, возглавит Египет, а Азербайджан, Индонезия и Турция также направят значительное число военнослужащих, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, США и европейские страны вынесут на голосование Совета безопасности ООН резолюцию о предоставлении международным стабилизационным силам широких полномочий для контроля безопасности в секторе Газа.
"Дипломаты заявили, что ожидается, что их возглавит Египет... Турция, Индонезия и Азербайджан также рассматриваются наряду с Египтом в качестве основных поставщиков войск", - говорится в публикации.
Как отмечается, США настаивают на том, чтобы эти силы имели мандат ООН, но не были полноценными миротворческими силами ООН.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
