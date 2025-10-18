Рейтинг@Mail.ru
В Египте назвали движение ХАМАС частью палестинской политической реальности
19:30 18.10.2025
В Египте назвали движение ХАМАС частью палестинской политической реальности
Палестинское движение ХАМАС является частью палестинской политической реальности, это нельзя отрицать, заявил глава государственной информационной службы Египта РИА Новости, 18.10.2025
в мире
египет
сша
израиль
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
хамас
египет
сша
израиль
в мире, египет, сша, израиль, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, организация освобождения палестины
В мире, Египет, США, Израиль, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Организация освобождения Палестины
КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС является частью палестинской политической реальности, это нельзя отрицать, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.
"ХАМАС – часть палестинской политической реальности, которую нельзя отрицать", - сказал Рашван телеканалу Al Qahera News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Турции прокомментировали слова Трампа о ХАМАС
17 октября, 07:07
Он призвал ХАМАС объявить о присоединении к Организации освобождения Палестины (ООП).
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Стармер заявил о готовности Британии участвовать в разоружении ХАМАС
13 октября, 15:45
 
