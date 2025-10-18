СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Турецкие добровольцы приступили к разбору завалов в секторе Газа, сообщили РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH).

Президент США 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.