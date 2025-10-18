СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Турецкие добровольцы приступили к разбору завалов в секторе Газа, сообщили РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH).
"Жизнь вновь расцветает на севере сектора Газа, разрушенном после атак Израиля. Мы приступили к разбору завалов, расчистке дорог и очистке окружающей среды, чтобы восстановить базовые условия для жизни", - сообщили в фонде.
"Турция так же, как она обеспечила прекращение огня в секторе Газа, будет плечом к плечу с Египтом обеспечивать всей необходимой поддержкой усилия по восстановлению Газы через общественные организации и группы добровольцев", - написал в свою очередь в соцсети X посол Турции в Каире Салих Мутлу Шен, комментируя работу добровольцев.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) в среду отметили, что им необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа. Движение в пятницу также подчеркнуло, что Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер уточнил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Египет, США, Катар и Турция подписали мирную сделку по Газе
13 октября, 19:33