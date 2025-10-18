На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Европа попытается сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Из-за риска наступления мира европейские лидеры сделают все возможное, чтобы убедить Трампа продолжить войну", — говорится в публикации.
"Из-за риска наступления мира европейские лидеры сделают все возможное, чтобы убедить Трампа продолжить войну", — говорится в публикации.
Так профессор отреагировал на статью Bloomberg, в которой приводится мнение европейских чиновников о необходимости активно противостоять России и влиянию Путина на Трампа на саммите. Так, один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на их встрече в Венгрии.
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.