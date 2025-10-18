Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/dizen-2049103419.html
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа
Европа попытается сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:19:00+03:00
2025-10-18T16:19:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_0:0:3398:1911_1920x0_80_0_0_0e9b7f1417b19e305f677dcab50e10b1.jpg
https://ria.ru/20251018/vstrecha-2049087042.html
https://ria.ru/20251018/orban-2049072882.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_393:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3a0e2b18725d09909007f92cd14e84cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа

Профессор Дизен: Европа попытается сорвать переговоры Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Европа попытается сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Из-за риска наступления мира европейские лидеры сделают все возможное, чтобы убедить Трампа продолжить войну", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 13:58
Так профессор отреагировал на статью Bloomberg, в которой приводится мнение европейских чиновников о необходимости активно противостоять России и влиянию Путина на Трампа на саммите. Так, один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на их встрече в Венгрии.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа
Вчера, 12:26
 
В миреРоссияСШАЕвропаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала