В Дагестане произошла стрельба в кафе
В Дагестане произошла стрельба в кафе - РИА Новости, 18.10.2025
В Дагестане произошла стрельба в кафе
Конфликт в кафе в дагестанском Кизляре привел к стрельбе из травматического пистолета, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T20:21:00+03:00
2025-10-18T20:21:00+03:00
2025-10-18T20:21:00+03:00
происшествия
кизляр
республика дагестан
кизляр
республика дагестан
Новости
ru-RU
происшествия, кизляр, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Республика Дагестан
В Дагестане произошла стрельба в кафе
В Кизляре трое мужчин устроили стрельбу в кафе
МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Конфликт в кафе в дагестанском Кизляре привел к стрельбе из травматического пистолета, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МВД региона.
"Сегодня примерно в 17.15 (мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что трое неизвестных вошли в кафе с целью выяснения отношений с одним из посетителей заведения. Диалога не получилось, и один из вошедших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После чего все трое скрылись с места происшествия. Ни погибших, ни пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что личности всех троих полицейские уже установили, принимаются меры к их задержанию. По предварительной информации, причиной конфликта стали давние споры, связанные с долговыми обязательствами, добавили в МВД.