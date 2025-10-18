В Дагестане произошла стрельба в кафе

"Сегодня примерно в 17.15 (мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что трое неизвестных вошли в кафе с целью выяснения отношений с одним из посетителей заведения. Диалога не получилось, и один из вошедших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После чего все трое скрылись с места происшествия. Ни погибших, ни пострадавших нет", – говорится в сообщении.