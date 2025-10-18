Рейтинг@Mail.ru
20:21 18.10.2025
В Дагестане произошла стрельба в кафе
В Дагестане произошла стрельба в кафе
происшествия
кизляр
республика дагестан
2025
происшествия, кизляр, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Республика Дагестан
МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Конфликт в кафе в дагестанском Кизляре привел к стрельбе из травматического пистолета, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МВД региона.
"Сегодня примерно в 17.15 (мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что трое неизвестных вошли в кафе с целью выяснения отношений с одним из посетителей заведения. Диалога не получилось, и один из вошедших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После чего все трое скрылись с места происшествия. Ни погибших, ни пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что личности всех троих полицейские уже установили, принимаются меры к их задержанию. По предварительной информации, причиной конфликта стали давние споры, связанные с долговыми обязательствами, добавили в МВД.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
