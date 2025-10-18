Организаторы назвали число протестующих против политики Трампа в Чикаго

ЧИКАГО, 18 окт - РИА Новости. В американском городе Чикаго как минимум 200 тысяч человек вышло на протест против политики президента США Дональда Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции, сообщили РИА Новости организаторы демонстрации.
"На митинге было не менее 200 тысяч человек", - утверждают в НКО Indivisible Chicago Alliance.
Полиция города в ответ на запросы РИА Новости заявила, что пока не располагает данными о количестве вышедших на протест в центре города. При этом 14 июня на первую акцию No Kings в Чикаго вышло 15 тысяч человек.
Акция в Чикаго проходит мирно. Протестующие от парка Grant совершили шествие до офиса иммиграционной полиции США ICE в деловом центре города, так как выступают против массовых рейдов в отношении нелегальных мигрантов и требуют прозрачности деятельности службы на фоне критики методов ее работы.
При этом многие на плакатах припоминают Трампу его связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Протестующие требуют немедленной публикации материалов дела и так называемого списка "клиентов" Эпштейна, который якобы может включать и самого американского президента.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций после первых аналогичных акций 14 июня. Согласно распространенной информации организаторов, на субботу запланированы 2,5 тысячи акций протеста, в которых могут принять участие миллионы человек.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.