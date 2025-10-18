Организаторы назвали число протестующих против политики Трампа в Чикаго

ЧИКАГО, 18 окт - РИА Новости. В американском городе Чикаго как минимум 200 тысяч человек вышло на протест против политики президента США Дональда Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции, сообщили РИА Новости организаторы демонстрации.