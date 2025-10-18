Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 18.10.2025
Наука
 
13:20 18.10.2025 (обновлено: 13:21 18.10.2025)
На Земле началась магнитная буря
Началась третья магнитная буря за октябрь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Активность на Солнце. 18 октября 2025
Активность на Солнце. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Активность на Солнце. 18 октября 2025
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Началась третья магнитная буря за октябрь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщили, что наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Происходящее воздействие является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, хотя почти неизбежен выход на бури слабого уровня.
"Ожидание оказалось недолгим... Началась третья магнитная буря октября", - говорится в сообщении.
Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября, после чего ожидается длительное (около недели) затишье, добавили ученые.
В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.
