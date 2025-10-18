https://ria.ru/20251018/burja-2049083813.html
На Земле началась магнитная буря
Началась третья магнитная буря за октябрь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Началась третья магнитная буря за октябрь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщили, что наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Происходящее воздействие является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли
не ожидается, хотя почти неизбежен выход на бури слабого уровня.
"Ожидание оказалось недолгим... Началась третья магнитная буря октября", - говорится в сообщении.
Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября, после чего ожидается длительное (около недели) затишье, добавили ученые.
В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.