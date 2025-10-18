На Земле началась магнитная буря

Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября, после чего ожидается длительное (около недели) затишье, добавили ученые.

В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.