На Земле в субботу ожидаются магнитные бури

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Магнитные бури ожидаются на Земле в субботу, они могут начаться в течение нескольких часов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность - повышенной, но без рисков для Земли.