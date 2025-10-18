Рейтинг@Mail.ru
На Земле в субботу ожидаются магнитные бури
Наука
 
10:03 18.10.2025
На Земле в субботу ожидаются магнитные бури
На Земле в субботу ожидаются магнитные бури
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
На Земле в субботу ожидаются магнитные бури

ИКИ РАН: на Земле в течение нескольких часов начнутся магнитные бури

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Магнитные бури ожидаются на Земле в субботу, они могут начаться в течение нескольких часов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь. Вспышечная активность - повышенная без рисков для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность - повышенной, но без рисков для Земли.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
17 октября, 12:25
 
Наука
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
