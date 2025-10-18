На Земле в субботу ожидаются магнитные бури

https://ria.ru/20251018/buri-2049054462.html
Магнитные бури ожидаются на Земле в субботу, они могут начаться в течение нескольких часов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 18.10.2025
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
космос
солнце
вспышки на солнце
земля
космос
