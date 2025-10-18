ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 12 районов Белгородской области, один человек погиб, семь мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.