ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 12 районов Белгородской области, один человек погиб, семь мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 17 октября. Атакам подверглись 52 населенных пункта, было выпущено не менее 45 снарядов, также 63 беспилотника сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 18 частных домовладений, три коммерческих и два социальных объекта, три объекта инфраструктуры и 22 транспортных средства.
"В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 60 беспилотников, 5 из которых подавлены. В отделении реанимации скончался мужчина... Пострадавшая женщина госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. В селе Козинка ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. У супружеской пары, которая пострадала в Грайвороне, диагнозы не подтвердились", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 10 населённых пунктов атакованы 14 беспилотниками, ранен мужчина, в Валуйском округе город Валуйки подвергся ракетному обстрелу, кроме того, 16 населенных пунктов атакованы 28 БПЛА, ранены два человека. По данным губернатора, Борисовский и Волоконовский районы атакованы 13 беспилотниками, в Краснояружском районе выпущено 33 боеприпаса и нанесены удары 9 дронами. Над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским округами, Вейделевским и Чернянским районами сбиты 7 беспилотников, в Шебекинском округе три села атакованы 18 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты, заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.