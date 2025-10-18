Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области - РИА Новости, 18.10.2025
11:36 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/belgorod-2049065131.html
ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 12 районов Белгородской области, один человек погиб, семь мирных жителей обратились за... РИА Новости, 18.10.2025
ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб человек

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 12 районов Белгородской области, один человек погиб, семь мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 17 октября. Атакам подверглись 52 населенных пункта, было выпущено не менее 45 снарядов, также 63 беспилотника сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 18 частных домовладений, три коммерческих и два социальных объекта, три объекта инфраструктуры и 22 транспортных средства.
"В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 60 беспилотников, 5 из которых подавлены. В отделении реанимации скончался мужчина... Пострадавшая женщина госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. В селе Козинка ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. У супружеской пары, которая пострадала в Грайвороне, диагнозы не подтвердились", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 10 населённых пунктов атакованы 14 беспилотниками, ранен мужчина, в Валуйском округе город Валуйки подвергся ракетному обстрелу, кроме того, 16 населенных пунктов атакованы 28 БПЛА, ранены два человека. По данным губернатора, Борисовский и Волоконовский районы атакованы 13 беспилотниками, в Краснояружском районе выпущено 33 боеприпаса и нанесены удары 9 дронами. Над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским округами, Вейделевским и Чернянским районами сбиты 7 беспилотников, в Шебекинском округе три села атакованы 18 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты, заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
