Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ выражает свои соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, сообщил ее председатель Алексей Пушков.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.