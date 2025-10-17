Рейтинг@Mail.ru
Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
09:52 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/zuev-2048793663.html
Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева
2025-10-17T09:52:00+03:00
2025-10-17T09:52:00+03:00
запорожская область
россия
иван зуев
алексей пушков
юрий войткевич
совет федерации рф
общество
происшествия
запорожская область
россия
запорожская область, россия, иван зуев, алексей пушков, юрий войткевич, совет федерации рф, общество, происшествия
Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Алексей Пушков, Юрий Войткевич, Совет Федерации РФ, Общество, Происшествия
Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева

Пушков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ выражает свои соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, сообщил ее председатель Алексей Пушков.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"В Запорожской области при выполнении журналистского задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Смелый человек. Талантливый журналист. От имени Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, коллег-сенаторов приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Запорожская областьРоссияИван ЗуевАлексей ПушковЮрий ВойткевичСовет Федерации РФОбществоПроисшествия
 
 
