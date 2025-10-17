Рейтинг@Mail.ru
На выходных Земля попадет под влияние корональной дыры - РИА Новости, 17.10.2025
Наука
 
15:24 17.10.2025 (обновлено: 15:58 17.10.2025)
На выходных Земля попадет под влияние корональной дыры
Новости
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramКорональная дыра на Солнце в октябре 2025 года
Корональная дыра на Солнце в октябре 2025 года
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В ближайшие дни Земля может попасть под влияние корональной дыры на Солнце, которая сейчас перемещается в область, направленную на нашу планету, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, все же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Как объясняют ученые, корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце. Звезда, как кажется при наблюдении с Земли, совершает полный оборот вокруг оси приблизительно за 27 суток. Поэтому и корональные дыры примерно каждый месяц выходят к Земле.
В области, которая скоро будет направлена на планету, признаки образования дыры наблюдались еще в июле-августе. В сентябре она достигла уже значительной площади, но располагалась сильно выше экватора, поэтому поток плазмы из нее прошел выше Земли.
"На этот раз, как видно, дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет. Вероятность этого тем более велика, что пару часов назад зарегистрирован заметный рост плотности плазмы в окрестностях Земли, что обычно предшествует приходу основного быстрого потока солнечного ветра. Последний, соответственно, должен добраться до орбиты Земли в течение суток", — рассказали астрономы.
Они уточнили, что на фоне недавнего всплеска активности Солнца дыра рассматривалась как второстепенный объект, но сейчас, когда активность пошла на спад, именно дыра будет доминировать следующие двое суток. Она пока невелика, и ее влияние ожидается слабым. Но, отметили ученые, она дает некоторый шанс увидеть полярное сияние.
