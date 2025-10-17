На выходных Земля попадет под влияние корональной дыры

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В ближайшие дни Земля может попасть под влияние корональной дыры на Солнце, которая сейчас перемещается в область, направленную на нашу планету, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, все же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных", — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Как объясняют ученые, корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце. Звезда, как кажется при наблюдении с Земли , совершает полный оборот вокруг оси приблизительно за 27 суток. Поэтому и корональные дыры примерно каждый месяц выходят к Земле.

В области, которая скоро будет направлена на планету, признаки образования дыры наблюдались еще в июле-августе. В сентябре она достигла уже значительной площади, но располагалась сильно выше экватора, поэтому поток плазмы из нее прошел выше Земли.

"На этот раз, как видно, дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет. Вероятность этого тем более велика, что пару часов назад зарегистрирован заметный рост плотности плазмы в окрестностях Земли, что обычно предшествует приходу основного быстрого потока солнечного ветра. Последний, соответственно, должен добраться до орбиты Земли в течение суток", — рассказали астрономы.