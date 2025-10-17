Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, где он вновь намерен просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. Трансляцию прибытия вели американские телеканалы.

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.