Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, где он вновь намерен просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. Трансляцию прибытия вели американские телеканалы.
В четверг во время прибытия самолёта Зеленского на взлётной полосе не было ни почётного караула, ни официальных представителей администрации президента США.
В попытке смягчить ситуацию украинская сторона организовала собственную "встречу": у трапа самолёта Зеленского ожидали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна, на котором прибыл Зеленский.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.