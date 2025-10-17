Рейтинг@Mail.ru
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048890110.html
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США - РИА Новости, 17.10.2025
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США
Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, где он вновь намерен просить о поставках дальнобойных ракет... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:21:00+03:00
2025-10-17T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787744_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_4e40235a439f6cf2c639f69dd9b0019a.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048883503.html
https://ria.ru/20251017/putin-2048816883.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787744_751:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_e33ffad151f20011e1249717eb6ecefc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США

Никто из администрации Трампа не встретил Владимира Зеленского по прибытии в США

© Фото : Volodymyr Zelenskyy/XВладимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Volodymyr Zelenskyy/X
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, где он вновь намерен просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. Трансляцию прибытия вели американские телеканалы.
В четверг во время прибытия самолёта Зеленского на взлётной полосе не было ни почётного караула, ни официальных представителей администрации президента США.
Пост Чея Боуза в социальной сети X о том, что американская сторона не организовала официальный прием для Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США
Вчера, 15:00
В попытке смягчить ситуацию украинская сторона организовала собственную "встречу": у трапа самолёта Зеленского ожидали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна, на котором прибыл Зеленский.
Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе рассказали, как Путин ударил по Зеленскому
Вчера, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала