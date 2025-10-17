https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048767200.html
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
У лидеров ЕС и Владимира Зеленского случится истерика из-за планирующейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа РИА Новости, 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Прауд: ЕС и Зеленский будут разочарованы встречей Путина и Трампа в Венгрии