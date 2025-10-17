Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
06:42 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
У лидеров ЕС и Владимира Зеленского случится истерика из-за планирующейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа РИА Новости, 17.10.2025
Прауд: ЕС и Зеленский будут разочарованы встречей Путина и Трампа в Венгрии

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У лидеров ЕС и Владимира Зеленского случится истерика из-за планирующейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште, такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
"Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
По словам эксперта, Будапешт —это единственное рациональное место в Европе, где два лидера могут встретиться.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Глава Белого дома по итогам беседы заявил о намерении провести встречу с Путиным в столице Венгрии. Ушаков, в свою очередь, заявил, что российский лидер сразу поддержал эту идею.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского
