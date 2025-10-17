СМИ раскрыли реакцию Зеленского на заявления Трампа после беседы с Путиным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его делегация, прилетевшие на встречу с президентом США Дональдом Трампом с "очень оптимистичным" настроем, удивились заявлению главы Белого дома о его разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и их договоренности о будущем саммите, пишет американский портал Axios.
«
"Зеленский, прибывший в четверг днем в Вашингтон, был в последнее время очень оптимистично настроен в отношении запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить дальнобойные ракеты Tomahawk. Но вскоре после приземления на военной авиабазе Эндрюс <...> (Зеленский. — Прим. ред.) и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии", — говорится в материале портала.
Восьмой телефонный разговор Трампа и Путина
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Позднее американский лидер заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США. Он добавил, что Владимир Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.