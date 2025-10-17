В этом месяце исполняется 20 лет телеканалу Russia Today — бесспорно, успешному и просто блестящему медийному проекту современной России. Далеко не случайно западные элиты его запретили как проявление "российской информационной агрессии". Инстинкты — и высокие рейтинги канала — их не обманули, и, если бы они могли, то запретили бы его еще раньше, не дожидаясь СВО и нашего ответа на их гибридную агрессию на Украине (саму же гибридную агрессию — информационную — приписали нам).

В чем успех? RT, подобно пиратскому кораблю, ворвался в гавань западного информационного пространства, жестко контролировавшегося элитами, и начал палить из всех орудий на доступном простым людям языке, какой бы страны это ни касалось. К тому времени традиционные СМИ, включая электронные, уже набили оскомину западной и мировой аудитории своим "птичьим языком", переходящим в занудство. Как и политики, они вещали на непонятном простому человеку языке политкорректности и ухода от общественно значимых проблем. Они создавали и "продавали" аудитории параллельную реальность, прикрывавшую настоящее положение дел в западных странах, то положение, в котором оказалось большинство людей.

Усредненная политика буквально убивала сам демократический процесс, лишившийся плюрализма мнений и политических программ и потому ставший безальтернативным. Вызревал кризис доверия электората к истеблишменту и подконтрольным ему СМИ. Потом это станет уже кризисом либерализма как такового, когда зажим свободы слова в медийно-информационном пространстве приобретет более изощренные формы и будет осуществляться под предлогом надуманной угрозы "российской агрессии": какие там аргументированные дебаты, когда "враг у ворот" и покушается на все самое святое, включая эту самую свободу слова?!

Я наблюдал это в Лондоне, когда консервативное правительство Дэвида Камерона легкомысленно пообещало провести референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе в полной уверенности, что все у него под контролем. Исход голосования в июне 2016 года известен, и истеблишменту пришлось "призывать клоуна", каковым был Борис Джонсон, чтобы перехватить у Найджела Фараджа, биржевого маклера и сына биржевого маклера, лидерство в вопросе, за решение которого тот агитировал на протяжении 20 лет. А ведь еще годом ранее британские СМИ высокомерно высмеивали итальянцев за успех "Движения пяти звезд": ну вот, призывают клоунов.

Несколько месяцев спустя на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, никак не зависевший от традиционных СМИ и просто ушедший в социальные сети, которые элиты еще не контролировали: именно в его первое президентство Демпартией и IT-гигантами были отточены механизмы такого контроля. Тогда же появился термин "постправда": якобы вообще нет никакой объективной истины, да и самих фактов — искать их бессмысленно, так как у каждого они свои, то есть объективность информации не имеет значения.

Лично наблюдал за успехом RT на Британских островах и в более широкой мировой англоязычной аудитории. Жажда правды и альтернативных мнений, когда тебе скармливают информационный эрзац властей предержащих, объясняет, почему живое слово нашего телеканала прозвучало в 2014 году как глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере подконтрольных элитам СМИ. Британцы заслуженно отмечены ксенофобией — в доказательство достаточно одного Эркюля Пуаро Агаты Кристи, но, как выяснилось, не настолько, чтобы не ценить плюрализм мнений, свое право на доступ к информации и элементарный здравый смысл.

Российское посольство в Лондоне в свое время многому научилось у RT, что обеспечило успех нашего твиттер-аккаунта, который за полгода по числу подписчиков обогнал американское и израильское посольства, выйдя на первое место в дипкорпусе. В Форин-офисе нам не раз давали понять, что мы переступаем некие "красные линии" дипломатической работы, но ничего поделать не могли в силу открытости нашей публичной дипломатии: скандалить было бы себе дороже, к тому же все плохие для нас новости наши подписчики узнавали от нас, а не из официальных сообщений властей. С началом СВО информресурсы посольства были просто закрыты.

"Дело Скрипалей" к 60-тысячной аудитории добавило еще 20 тысяч подписчиков — таков был интерес к нашей точке зрения в условиях, когда официальный Лондон считал, что ему отнюдь не обязательно быть убедительным перед своими согражданами, раз можно и в хвост и в гриву эксплуатировать тему угроз национальной безопасности. Причем, как отмечал Джон Ле Карре в одном из своих интервью, "разведка — духовный дом истеблишмента", способ искусственного имперского существования в отсутствие самой империи.

Слагаемые успеха. Это прежде всего хороший и понятный язык, от которого на Западе отвыкли: вещи не называются своими именами — их заменяют сплошные эвфемизмы с крайне туманным смыслом, да и сам язык официозной пропаганды беден, сводится к нескольким сотням понятий — и это при безусловном богатстве языка Шекспира. Мы попросту выигрывали на уровне языка. Но главное, наверное, в том, что на нашей стороне всегда были факты, которые говорили сами за себя, — их нельзя было прикрыть никакой риторикой: их замалчивали, не пускали в "дверь" официального информпространства — они пролезали через "окно", каковым и был RT.

Наконец, мы взяли на вооружение условно агрессивный стиль подачи материала — что называется, "не брали пленных". Властям западных стран и в голову не могло прийти, что мы, якобы вышедшие из серой советской "шинели", решимся на подобную трансформацию и будем их побивать на их же поле. В том числе в этой неуверенности в себе следует искать объяснение стремлению европейских столиц затянуть войну на Украине и перевести ее в длительную вязкую конфронтацию с неопределенным исходом: теперь они твердо знают, что проиграют информационный мир.

RT остается нашим ценнейшим информационным ресурсом, который всегда говорит правду. В этом его сила и привлекательность. Канал запросто вскрывает закрытое информпространство Запада. Более того, он воплощает то, чем мы являемся в культурно-цивилизационном отношении. Этим мы и интересны в условиях, когда все понимают, что любая политика, в том числе внешняя и информационная, является политикой идентичности.

Но мир информации не ограничивается только Западом. Страны Глобального Юга, которые раньше ориентировались в основном на англосаксонскую прессу, сегодня начали впитывать и новые идеи, а главное — другое видение современного мира, который нашел свое отражение в декларациях БРИКС и ШОС в этом году.