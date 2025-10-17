Рейтинг@Mail.ru
08:00 17.10.2025 (обновлено: 08:17 17.10.2025)
Что не так с телеканалом RT на Западе
Что не так с телеканалом RT на Западе
Александр Яковенко
Александр Яковенко
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
Все материалы
В этом месяце исполняется 20 лет телеканалу Russia Today — бесспорно, успешному и просто блестящему медийному проекту современной России. Далеко не случайно западные элиты его запретили как проявление "российской информационной агрессии". Инстинкты — и высокие рейтинги канала — их не обманули, и, если бы они могли, то запретили бы его еще раньше, не дожидаясь СВО и нашего ответа на их гибридную агрессию на Украине (саму же гибридную агрессию — информационную — приписали нам).
В чем успех? RT, подобно пиратскому кораблю, ворвался в гавань западного информационного пространства, жестко контролировавшегося элитами, и начал палить из всех орудий на доступном простым людям языке, какой бы страны это ни касалось. К тому времени традиционные СМИ, включая электронные, уже набили оскомину западной и мировой аудитории своим "птичьим языком", переходящим в занудство. Как и политики, они вещали на непонятном простому человеку языке политкорректности и ухода от общественно значимых проблем. Они создавали и "продавали" аудитории параллельную реальность, прикрывавшую настоящее положение дел в западных странах, то положение, в котором оказалось большинство людей.
Взгляд на мир из России: телеканалу RT — 20 лет
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.

Студия телеканала Russia Today в Москве

История RT началась с запуска международного канала на английском. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.

Председатель правительства РФ Владимир Путин (слева) посетил телекомпанию Russia Today, расположенную в редакционном комплексе зданий на Зубовском бульваре

Сегодня под брендом RT работают восемь каналов, из них два документальных.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.

Сотрудники в офисе телеканала RT France в Москве

За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ
в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.

Ньюсрум телеканала Russia Today на английском языке

В 2012 году на RT выходят программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и легендарного ведущего Ларри Кинга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.

Президент России Владимир Путин выступает на выставке, посвящённой 10-летию вещания Russia Today

На фото: Президент Владимир Путин на выставке, посвященной десятилетнему юбилею канала.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.

10 декабря 2005 года первый российский круглосуточный информационный англоязычный канал Russia Today начинает спутниковое вещание

В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.

Сотрудники в студии телеканала Russia Today в Москве

В 2014 году его аудитория превысила 700 миллионов человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.

10 декабря 2005 года первый российский круглосуточный информационный англоязычный канал Russia Today начинает спутниковое вещание

На фото: сотрудник RT в первый день спутникового вещания.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.

Аппаратная ньюсрума телеканала Russia Today на английском языке

В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Президент РФ В.Путин посетил выставку, посвящённую 10-летию вещания Russia Today

В 2020 году RT опередил по просмотрам в YouTube все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин в телестудии телекомпании Russia Today во время интервью

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.

23 июня 2011 года. Президент России Дмитрий Медведев (на первом плане) во время посещения телеканала Russia Today.

Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов достигло 23,8 миллиарда.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фото : RT

В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.

Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today

В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло 10: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.

© Фото : RT
14 из 16
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.

Конференция RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка

Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые 7 месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".

Куб с логотипом телеканала Russia Today

В сентябре 2024 работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
16 из 16

Усредненная политика буквально убивала сам демократический процесс, лишившийся плюрализма мнений и политических программ и потому ставший безальтернативным. Вызревал кризис доверия электората к истеблишменту и подконтрольным ему СМИ. Потом это станет уже кризисом либерализма как такового, когда зажим свободы слова в медийно-информационном пространстве приобретет более изощренные формы и будет осуществляться под предлогом надуманной угрозы "российской агрессии": какие там аргументированные дебаты, когда "враг у ворот" и покушается на все самое святое, включая эту самую свободу слова?!
Я наблюдал это в Лондоне, когда консервативное правительство Дэвида Камерона легкомысленно пообещало провести референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе в полной уверенности, что все у него под контролем. Исход голосования в июне 2016 года известен, и истеблишменту пришлось "призывать клоуна", каковым был Борис Джонсон, чтобы перехватить у Найджела Фараджа, биржевого маклера и сына биржевого маклера, лидерство в вопросе, за решение которого тот агитировал на протяжении 20 лет. А ведь еще годом ранее британские СМИ высокомерно высмеивали итальянцев за успех "Движения пяти звезд": ну вот, призывают клоунов.
Несколько месяцев спустя на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, никак не зависевший от традиционных СМИ и просто ушедший в социальные сети, которые элиты еще не контролировали: именно в его первое президентство Демпартией и IT-гигантами были отточены механизмы такого контроля. Тогда же появился термин "постправда": якобы вообще нет никакой объективной истины, да и самих фактов — искать их бессмысленно, так как у каждого они свои, то есть объективность информации не имеет значения.
Лично наблюдал за успехом RT на Британских островах и в более широкой мировой англоязычной аудитории. Жажда правды и альтернативных мнений, когда тебе скармливают информационный эрзац властей предержащих, объясняет, почему живое слово нашего телеканала прозвучало в 2014 году как глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере подконтрольных элитам СМИ. Британцы заслуженно отмечены ксенофобией — в доказательство достаточно одного Эркюля Пуаро Агаты Кристи, но, как выяснилось, не настолько, чтобы не ценить плюрализм мнений, свое право на доступ к информации и элементарный здравый смысл.
Российское посольство в Лондоне в свое время многому научилось у RT, что обеспечило успех нашего твиттер-аккаунта, который за полгода по числу подписчиков обогнал американское и израильское посольства, выйдя на первое место в дипкорпусе. В Форин-офисе нам не раз давали понять, что мы переступаем некие "красные линии" дипломатической работы, но ничего поделать не могли в силу открытости нашей публичной дипломатии: скандалить было бы себе дороже, к тому же все плохие для нас новости наши подписчики узнавали от нас, а не из официальных сообщений властей. С началом СВО информресурсы посольства были просто закрыты.
"Дело Скрипалей" к 60-тысячной аудитории добавило еще 20 тысяч подписчиков — таков был интерес к нашей точке зрения в условиях, когда официальный Лондон считал, что ему отнюдь не обязательно быть убедительным перед своими согражданами, раз можно и в хвост и в гриву эксплуатировать тему угроз национальной безопасности. Причем, как отмечал Джон Ле Карре в одном из своих интервью, "разведка — духовный дом истеблишмента", способ искусственного имперского существования в отсутствие самой империи.
Слагаемые успеха. Это прежде всего хороший и понятный язык, от которого на Западе отвыкли: вещи не называются своими именами — их заменяют сплошные эвфемизмы с крайне туманным смыслом, да и сам язык официозной пропаганды беден, сводится к нескольким сотням понятий — и это при безусловном богатстве языка Шекспира. Мы попросту выигрывали на уровне языка. Но главное, наверное, в том, что на нашей стороне всегда были факты, которые говорили сами за себя, — их нельзя было прикрыть никакой риторикой: их замалчивали, не пускали в "дверь" официального информпространства — они пролезали через "окно", каковым и был RT.
Наконец, мы взяли на вооружение условно агрессивный стиль подачи материала — что называется, "не брали пленных". Властям западных стран и в голову не могло прийти, что мы, якобы вышедшие из серой советской "шинели", решимся на подобную трансформацию и будем их побивать на их же поле. В том числе в этой неуверенности в себе следует искать объяснение стремлению европейских столиц затянуть войну на Украине и перевести ее в длительную вязкую конфронтацию с неопределенным исходом: теперь они твердо знают, что проиграют информационный мир.
RT остается нашим ценнейшим информационным ресурсом, который всегда говорит правду. В этом его сила и привлекательность. Канал запросто вскрывает закрытое информпространство Запада. Более того, он воплощает то, чем мы являемся в культурно-цивилизационном отношении. Этим мы и интересны в условиях, когда все понимают, что любая политика, в том числе внешняя и информационная, является политикой идентичности.
Но мир информации не ограничивается только Западом. Страны Глобального Юга, которые раньше ориентировались в основном на англосаксонскую прессу, сегодня начали впитывать и новые идеи, а главное — другое видение современного мира, который нашел свое отражение в декларациях БРИКС и ШОС в этом году.
Свой вклад в дело обеспечения торжества над ложью внес RT — той самой правды слова, которое перешло к нам из Священного Писания и которое не имеет адекватного перевода на другие языки.
