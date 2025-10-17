Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге прогремело более десяти взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 17.10.2025 (обновлено: 00:28 17.10.2025)
В Кривом Роге прогремело более десяти взрывов
В Кривом Роге прогремело более десяти взрывов - РИА Новости, 17.10.2025
В Кривом Роге прогремело более десяти взрывов
Более десяти взрывов прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 17.10.2025
В Кривом Роге прогремело более десяти взрывов

В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывов

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более десяти взрывов прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
«
"Кривой Рог... Уже более десяти взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 19:39
 
Специальная военная операция на Украине Кривой Рог Днепропетровская область Россия Дмитрий Песков Александр Вилкул Вооруженные силы Украины
 
 
