В Кривом Роге прогремело более десяти взрывов
Более десяти взрывов прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T00:23:00+03:00
