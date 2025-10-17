https://ria.ru/20251017/vuchich-2049004294.html
Вучич назвал встречу Путина и Трампа важнейшим саммитом XXI века
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая встреча в Венгрии президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет важнейшим саммитом XXI РИА Новости, 17.10.2025
