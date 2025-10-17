Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал встречу Путина и Трампа важнейшим саммитом XXI века - РИА Новости, 17.10.2025
22:04 17.10.2025
Вучич назвал встречу Путина и Трампа важнейшим саммитом XXI века
Вучич назвал встречу Путина и Трампа важнейшим саммитом XXI века
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая встреча в Венгрии президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет важнейшим саммитом XXI РИА Новости, 17.10.2025
в мире
венгрия
россия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
александр вучич
евросоюз
в мире, венгрия, россия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, александр вучич, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Вучич, Евросоюз
Вучич назвал встречу Путина и Трампа важнейшим саммитом XXI века

Вучич: предстоящая встреча Путина и Трампа станет важнейшим саммитом XXI века

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая встреча в Венгрии президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет важнейшим саммитом XXI века.
В четверг Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
"Буду в понедельник во второй половине дня с (премьером Венгрии Виктором - ред.) Орбаном в Будапеште. Обсудим все важные темы, от энергетики до ежедневного сотрудничества. Я очень рад, что Орбан получил возможность организовать важнейший саммит в истории XXI века между Трампом и Путиным, как друг Орбана и Венгрии я счастлив", - сказал Вучич в эфире TV Pink.
В пятницу он предположил, что на предстоящей встрече в Венгрии лидеры РФ и США, возможно, будут обсуждать новую энергетическую карту мира без Европы в главной роли. Ранее он сказал, что выбор Будапешта не случаен и не обрадует всех в ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным
