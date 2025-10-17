Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Город Валуйки Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждены два объекта инфраструктуры, легкое ранение получил мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. В Валуйках в результате прилёта боеприпасов есть повреждения на двух объектах инфраструктуры. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что возле одного из объектов загорелась сухая трава, пожар был потушен, также повреждены грузовой и легковой автомобили. Зафиксированы повреждения транспортных средств, включая спецтехнику, от атак дронов в селе Принцевка, на участках дорог Кукуевка — Долгое и Уразово — Борки. По словам главы области, в селе Казначеевка ударом дрона выбиты окна частного дома и повреждена линия электропередачи, что вызвало временное отключение света в части села. В Грайворонском округе в городе Грайворон дрон атаковал многоквартирный дом, в посёлке Чапаевский и в селе Головчино под удар дронов попали частные домовладения.
"В Белгородском районе в селе Нечаевка дрон атаковал территорию частного домовладения — посечены забор, ворота и навес. В посёлке Дубовое в результате атаки беспилотника повреждены кровля и остекление частного дома. Село Отрадное атаковано дроном — повреждены кровля и стены гаража, а также кузов и остекление микроавтобуса. В Борисовском районе в селе Зозули вследствие детонации дрона у легкового автомобиля выбиты стёкла и посечён кузов",- уточнил губернатор.