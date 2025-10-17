Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 17.10.2025 (обновлено: 18:46 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/vsu-2048947995.html
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ
Город Валуйки Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждены два объекта инфраструктуры, легкое ранение получил мирный житель, сообщает... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:01:00+03:00
2025-10-17T18:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
валуйки
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048732528.html
белгородская область
валуйки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, валуйки, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Валуйки, Происшествия
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ

Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу, пострадал мирный житель

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Город Валуйки Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждены два объекта инфраструктуры, легкое ранение получил мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. В Валуйках в результате прилёта боеприпасов есть повреждения на двух объектах инфраструктуры. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что возле одного из объектов загорелась сухая трава, пожар был потушен, также повреждены грузовой и легковой автомобили. Зафиксированы повреждения транспортных средств, включая спецтехнику, от атак дронов в селе Принцевка, на участках дорог Кукуевка — Долгое и Уразово — Борки. По словам главы области, в селе Казначеевка ударом дрона выбиты окна частного дома и повреждена линия электропередачи, что вызвало временное отключение света в части села. В Грайворонском округе в городе Грайворон дрон атаковал многоквартирный дом, в посёлке Чапаевский и в селе Головчино под удар дронов попали частные домовладения.
Белгородском районе в селе Нечаевка дрон атаковал территорию частного домовладения — посечены забор, ворота и навес. В посёлке Дубовое в результате атаки беспилотника повреждены кровля и остекление частного дома. Село Отрадное атаковано дроном — повреждены кровля и стены гаража, а также кузов и остекление микроавтобуса. В Борисовском районе в селе Зозули вследствие детонации дрона у легкового автомобиля выбиты стёкла и посечён кузов",- уточнил губернатор.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области
16 октября, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВалуйкиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала