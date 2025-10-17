Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет двусторонним, сообщил хозяин Белого дома во время встречи с Владимиром Зеленским.
«
"Вероятно, это будет двойная встреча, но <...> Зеленский будет на связи", — сказал он.
При этом американский лидер выразил мнение, что необходима трехсторонняя встреча, на которой США возьмут на себя роль посредника.
Трамп также назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным. При этом он заявил, что ему нравится премьер республики Виктор Орбан.
Президент США выразил уверенность в успехе украинского урегулирования, выразив мнение, что события "развиваются довольно хорошо".
«
"Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения. Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта", — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что добивается "долгосрочного решения" по украинскому конфликту. Он высказал мнение, что для быстрого завершения кризиса стороны должны проявить гибкость, а Путину и Зеленскому нужно "немного поладить".
При этом, говоря о перспективах прекращения украинского кризиса после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп не стал давать никаких прогнозов. Но он добавил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передачи Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, эти ракеты, а также многие другие виды оружия, запрашиваемые Киевом, необходимы самим Штатам.
Трамп также признал, что разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией, а передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
Переговоры Путина и Трампа
В четверг президент Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.