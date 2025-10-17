Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским

© Getty Images / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет двусторонним, сообщил хозяин Белого дома во время встречи с Владимиром Зеленским.

« "Вероятно, это будет двойная встреча, но <...> Зеленский будет на связи", — сказал он.

При этом американский лидер выразил мнение, что необходима трехсторонняя встреча, на которой США возьмут на себя роль посредника.

Трамп также назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным. При этом он заявил, что ему нравится премьер республики Виктор Орбан.

Президент США выразил уверенность в успехе украинского урегулирования, выразив мнение, что события "развиваются довольно хорошо".

« "Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения. Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта", — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что добивается "долгосрочного решения" по украинскому конфликту. Он высказал мнение, что для быстрого завершения кризиса стороны должны проявить гибкость, а Путину и Зеленскому нужно "немного поладить".

При этом, говоря о перспективах прекращения украинского кризиса после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп не стал давать никаких прогнозов. Но он добавил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передачи Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, эти ракеты, а также многие другие виды оружия, запрашиваемые Киевом, необходимы самим Штатам.

Трамп также признал, что разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией, а передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".

Переговоры Путина и Трампа

В четверг президент Путин провел телефонный разговор с Трампом . Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков , особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.

Вашингтона. Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы