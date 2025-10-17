Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 17.10.2025 (обновлено: 21:56 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/vstrecha-2048992432.html
Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным
Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет двусторонним, сообщил хозяин Белого дома во время встречи с Владимиром... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:49:00+03:00
2025-10-17T21:56:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
будапешт
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048997767_0:25:2950:1684_1920x0_80_0_0_d92db5eb2647fd98cb6bc2f09fb0ad5e.jpg
https://ria.ru/20251017/orban-2048783679.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048890110.html
россия
будапешт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048997767_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_ea6d07a27a2999eed1c5d0ede42ec2b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, будапешт, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Будапешт, США

Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет двусторонним, сообщил хозяин Белого дома во время встречи с Владимиром Зеленским.
«
"Вероятно, это будет двойная встреча, но <...> Зеленский будет на связи", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
Вчера, 09:33
При этом американский лидер выразил мнение, что необходима трехсторонняя встреча, на которой США возьмут на себя роль посредника.
Трамп также назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным. При этом он заявил, что ему нравится премьер республики Виктор Орбан.
Президент США выразил уверенность в успехе украинского урегулирования, выразив мнение, что события "развиваются довольно хорошо".
«

"Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения. Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта", — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что добивается "долгосрочного решения" по украинскому конфликту. Он высказал мнение, что для быстрого завершения кризиса стороны должны проявить гибкость, а Путину и Зеленскому нужно "немного поладить".
При этом, говоря о перспективах прекращения украинского кризиса после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп не стал давать никаких прогнозов. Но он добавил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передачи Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, эти ракеты, а также многие другие виды оружия, запрашиваемые Киевом, необходимы самим Штатам.
Трамп также признал, что разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией, а передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55

Переговоры Путина и Трампа

В четверг президент Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США
Вчера, 15:21
 
В миреРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампБудапештСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала