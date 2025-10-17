На Солнце произошли две сильные вспышки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минувшей ночью на Солнце зарегистрировали две сильные вспышки класса М, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Первая из них, получившая балл М1.0, произошла в 2:19 мск, вторая, уровня М1.5, случилась в 4:28.
Кроме того, в 1:54 и 8:54 астрономы зафиксировали еще две более слабые вспышки класса C.
По мнению ученых, никаких рисков для магнитосферы Земли это не несет. Как поясняется в Telegram-канале лаборатории, усиление активности Солнца, начавшееся 12 октября, уже прошло максимум, сейчас наблюдается деградация центров вспышечной активности, связанная с истощением в них запасов свободной энергии. Активность Солнца останется повышенной еще двое-трое суток, но на Землю это не повлияет.
"Крупные группы пятен сегодня утром окончательно ушли из центральных областей Солнца и находятся в данный момент на краю видимого диска, откуда их дальнейшее воздействие на магнитосферу Земли невозможно. <…> В настоящее время производится оценка иных возможных факторов воздействия на планету, в том числе от крупной корональной дыры, наблюдающейся сейчас на диске Солнца", — заключили специалисты.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
