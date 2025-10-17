Рейтинг@Mail.ru
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2025
18:49 17.10.2025
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
Французский велосипедист Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы РФ, признал вину, попросив особый порядок рассмотрения дела в суде в... РИА Новости, 17.10.2025
происшествия, россия, евразия, лиссабон (город), софиан сехили
Происшествия, Россия, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы РФ, признал вину, попросив особый порядок рассмотрения дела в суде в Приморье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. На данный момент содержание Сехили под стражей продлено до 3 ноября.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Москве иностранца отправили в СИЗО за кражу
Вчера, 18:37
"Софиан Сехили заявил особый порядок (рассмотрения уголовного дела о незаконном пересечении госграницы РФ - ред.) в суде, то есть признал вину" - рассказал РИА Новости собеседник.
Руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева в среду сообщала РИА Новости, что Пограничный районный суд 23 октября начнет рассмотрение уголовного дела французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Французский велосипедист в эксклюзивном интервью РИА Новости в октябре заявлял, что талантливые спортсмены, в том числе российские, должны участвовать в международных соревнованиях и иметь шанс бороться за медали самого высокого уровня. По его мнению, спорт - это страсть, объединяющая людей, и не следует смешивать спорт и политику. Он также рассказал агентству, что считает победу в Tour Divide в 2022 году своей главной победой, которую он одержал в велоспорте. Велогонщики преодолевают почти 4,3 тысячи километра от канадского Банфа до Антилоп-Уэллс в Нью-Мексико, США через горные перевалы и обдуваемые ветрами долины. Tour Divide называют одной из сложнейших многодневок в мире. Победа в этой велогонке считается очень престижной.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе
Вчера, 14:07
 
