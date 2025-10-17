https://ria.ru/20251017/vina-2048960410.html
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
Французский велосипедист Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы РФ, признал вину, попросив особый порядок рассмотрения дела в суде в Приморье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
Источник: француз Сехили признал вину в незаконном пересечении границы
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы РФ, признал вину, попросив особый порядок рассмотрения дела в суде в Приморье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Сехили
был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России
(часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. На данный момент содержание Сехили под стражей продлено до 3 ноября.
"Софиан Сехили заявил особый порядок (рассмотрения уголовного дела о незаконном пересечении госграницы РФ - ред.) в суде, то есть признал вину" - рассказал РИА Новости собеседник.
Руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева в среду сообщала РИА Новости, что Пограничный районный суд 23 октября начнет рассмотрение уголовного дела французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке
.
Французский велосипедист в эксклюзивном интервью РИА Новости в октябре заявлял, что талантливые спортсмены, в том числе российские, должны участвовать в международных соревнованиях и иметь шанс бороться за медали самого высокого уровня. По его мнению, спорт - это страсть, объединяющая людей, и не следует смешивать спорт и политику. Он также рассказал агентству, что считает победу в Tour Divide в 2022 году своей главной победой, которую он одержал в велоспорте. Велогонщики преодолевают почти 4,3 тысячи километра от канадского Банфа до Антилоп-Уэллс в Нью-Мексико
, США
через горные перевалы и обдуваемые ветрами долины. Tour Divide называют одной из сложнейших многодневок в мире. Победа в этой велогонке считается очень престижной.