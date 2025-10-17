Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы РФ, признал вину, попросив особый порядок рассмотрения дела в суде в Приморье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. На данный момент содержание Сехили под стражей продлено до 3 ноября.

"Софиан Сехили заявил особый порядок (рассмотрения уголовного дела о незаконном пересечении госграницы РФ - ред.) в суде, то есть признал вину" - рассказал РИА Новости собеседник.

Руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева в среду сообщала РИА Новости, что Пограничный районный суд 23 октября начнет рассмотрение уголовного дела французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ.

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке