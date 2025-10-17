https://ria.ru/20251017/ukraina-2048823360.html
На Украине ввели экстренные отключения света
На Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 17.10.2025
На Украине ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в пятницу в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 17.10.2025
