https://ria.ru/20251017/turtsija-2048942744.html
Турция готова продолжать усилия по урегулированию на Украине, заявил Фидан
Турция готова продолжать усилия по урегулированию на Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 17.10.2025
Турция готова продолжать усилия по урегулированию на Украине, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова продолжить оказывать усилия по урегулированию на Украине, для президента республики Реджепа Тайипа... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:33:00+03:00
2025-10-17T17:33:00+03:00
2025-10-17T18:32:00+03:00
в мире
турция
украина
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954022_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_8bcaf5334d472d1d847d024c81bc074a.jpg
https://ria.ru/20251017/turtsija-2048939282.html
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954022_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7d34544035dcf37d46de68db6ddb2838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция готова продолжать усилия по урегулированию на Украине, заявил Фидан
Фидан: Турция готова продолжать оказывать посреднические услуги по Украине