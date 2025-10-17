Рейтинг@Mail.ru
17:33 17.10.2025 (обновлено: 18:32 17.10.2025)
Турция готова продолжать усилия по урегулированию на Украине, заявил Фидан
© Фото представлено МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем в Анкаре
© Фото представлено МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем в Анкаре
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова продолжить оказывать усилия по урегулированию на Украине, для президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана вопрос является приоритетным.
"Мы готовы продолжить свои посреднические услуги, как это делали до сих пор. Для господина президента (Эрдогана - ред.) вопрос является чувствительным и приоритетным", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с германским коллегой в пятницу в Анкаре.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру, заявил Фидан
Вчера, 17:13
 
В миреТурцияУкраинаХакан ФиданРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
